Жители Новосибирска поблагодарили Бастрыкина за содействие в восстановлении мемориала воинской памяти

Жители Новосибирской области поблагодарили председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина за содействие в восстановлении мемориала памяти воинов 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии.

В своём обращение новосибирцы также выразили опасение, что другие мемориалы не будут сохранены. Об этом сообщает Сиб.фм.

Ранее после обращения жителей на территории военного городка в Октябрьском районе города восстановили памятник, а Бастрыкин поручил подготовить обращение в Министерство обороны для создания военно-патриотического парка Патриот.

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