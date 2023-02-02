Жительница Нижнего Новгорода избила своего мужа и переехала ему ногу на машине

В соцсетях 1 февраля появилось нашумевшее видео, на котором нетрезвая жена в буквальном смысле издевается над своим мужем.

Как пишет newsnn.ru, жительница Нижнего Новгорода сначала пинала лежащего на земле мужчину ногами, после чего села в машину и переехала несчастному ногу. Затем неадекватная супруга несколько раз подряд въехала в припаркованный поблизости автомобиль.

Знакомые пары объяснили, что такие жестокие разборки женщина учинила в отношении своего мужа из-за того, что он ей изменил.

Позже стало известно, что пострадавший действительно год назад нашёл себе новую любовь по имени Маша. Долгих двенадцать месяцев супруги выяснял отношения, и, наконец, поняли, что им лучше расстаться. Однако просто так оскорблённая супруга мужа отпустить не смогла, избив и переехав ему ногу на прощание.

В отношении агрессивной супруги уже возбуждено уголовное дело.

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