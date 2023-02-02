Жители Казани удивились низким зарплатам в городской мэрии

Мэрия Казани пригласила в соцсетях граждан к себе на работу. Однако жители были удивлены зарплатой, которая предлагается соискателям. Об этом сообщает издание inkazan.ru.

На сайте мэрии города размещено 58 вакансий. Так, экономисту отдела прогнозирования обещают платить 20-35 тыс. рублей без учёта налогов. Архитектор-дизайнер может рассчитывать на 20-36 тыс. рублей, а главный специалист отдела учёта и финансирования — на 24-35 тыс. рублей.

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