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Суд объявил приговор двум полицейским в Нижнем Тагиле из-за смерти задержанного в авто

Общество

В Нижнем Тагиле продолжается суд над полицейскими, в служебной машине которых умер Сергей Шамрин. 29 декабря его задержали правоохранители, когда мужчина возвращался с кладбища и показался полицейским пьяным. Когда задержанного довезли до ОП-17, он был уже мёртвым.

Суд объявил приговор двум полицейским в Нижнем Тагиле из-за смерти задержанного в авто

По данному делу перед судом предстали полицейский Максим Онучин и его товарищ Павел Горшков. Сторона обвинения запрашивала 1 месяц 29 дней ареста для обоих подсудимых, передаёт tagilcity.ru.

Во время процесса Горшков был сдержан и молчалив. Со стороны защиты выступала его мама. Женщина рассказала, что сын никогда не был конфликтным, а друзья и близкие называют его отзывчивым человеком.

После того, как судья вернулась из совещательной комнаты, был оглашён вердикт — 1 месяц и 27 дней ареста. Такое же решение должностное лицо приняла и в отношении лейтенанта Онучина.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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