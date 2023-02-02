Суд объявил приговор двум полицейским в Нижнем Тагиле из-за смерти задержанного в авто

В Нижнем Тагиле продолжается суд над полицейскими, в служебной машине которых умер Сергей Шамрин. 29 декабря его задержали правоохранители, когда мужчина возвращался с кладбища и показался полицейским пьяным. Когда задержанного довезли до ОП-17, он был уже мёртвым.

По данному делу перед судом предстали полицейский Максим Онучин и его товарищ Павел Горшков. Сторона обвинения запрашивала 1 месяц 29 дней ареста для обоих подсудимых, передаёт tagilcity.ru.

Во время процесса Горшков был сдержан и молчалив. Со стороны защиты выступала его мама. Женщина рассказала, что сын никогда не был конфликтным, а друзья и близкие называют его отзывчивым человеком.

После того, как судья вернулась из совещательной комнаты, был оглашён вердикт — 1 месяц и 27 дней ареста. Такое же решение должностное лицо приняла и в отношении лейтенанта Онучина.

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