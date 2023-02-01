Метеоролог дала прогноз на первую половину февраля: весна не за горами

Метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Pravda.Ru рассказала, какую погоду ждать в феврале.

Специалист рассказала, какая погода установится в Москве и Московской области в ближайшие 10-12 дней.

В начале месяца, по её словам, будет идти небольшой снег. Следует ожидать небольших морозов. Температура 2 и 3 февраля не будет опускаться ниже минус 4 градусов.

"Начиная с 4-го числа, с субботы, атмосферное давление будет расти, намечается перестройка атмосферы. Поэтому минимальная температура у нас будет чуть ниже, чем накануне, где-то минус 3, минус 5 в Москве, и максимальная в городе — минус 2, минус 4. 5-го числа ветер сменит направление на северное", — дала прогноз Позднякова, отметив, что продолжится вторжение холодного воздуха.

На следующей неделе, по словам метеоролога, температура будет понижаться на фоне повышения атмосферного давления.

"Для первой половины февраля ещё характерны такие морозцы. В ночные часы температура будет колебаться где-то в пределах минус 10, минус 15 градусов. Это самое низкое, что ожидается до середины месяца. А дневная температура тоже будет отрицательная, где-то в пределах — минус 3, минус 8", — отметила эксперт.

Метеоролог отметила, что погода установится комфортная. Солнце, которое будет периодически проглядывать, будет свидетельствовать о том, что весна не за горами.

"Даже эта волна холодного воздуха, которая начнётся на следующей неделе, не будет продолжительной и не будет утомительной", — объяснила Позднякова.

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