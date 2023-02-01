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В Крыму умер украинский лётчик Топонарь, которого Украина подозревала в участии в СВО на стороне РФ

Общество

В Крыму скончался украинский лётчик Владимир Топонарь, печально известный как виновник катастрофы на авиашоу во Львове в 2002 году.

В Крыму умер украинский лётчик Топонарь, которого Украина подозревала в участии в СВО на стороне РФ

20 лет назад на авиашоу во Львове произошла трагедия, унёсшая жизни 77 человек. Виновником катастрофы признали украинского лётчика Владимира Топонаря. Суд приговорил его к лишению свободы, после чего он провёл в тюрьме почти 8 лет.

Незадолго до кончины лётчика на Украине стали множится слухи о том, что Топонарь принимал участие в спецоперации на Украине в составе Вооружённых сил РФ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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