Марков озвучил прогнозы о сроках окончания СВО

Политолог Сергей Марков назвал предполагаемые сроки окончания спецоперации на Украине.

Марков попытался ответить на интересующий россиян вопрос, основываясь на результатах социологических опросов.

"Люди в России считают, что через год. По социологии, 45% считают, что от полгода до года. 28% считают от года до двух лет", — написал политический эксперт в своём микроблоге.

Он отметил, что небольшое число граждан РФ склоняются к тому, что СВО продлиться ещё менее полугода. Сроки более двух лет называют тоже довольно редко. Усреднённый общественный прогноз говорит о том, что боевые действия на Украине завершатся через год.

Ранее Марков предположил, что удары по Ирану имеют цель заставить Тегеран отказаться от сотрудничества с Россией.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.