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Социолог: на фоне снижения численности населения в РФ сильно уменьшилось число умерших

Общество

Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в беседе с Pravda.Ru прокомментировал опубликованные Росстатом данные о том, что численность населения России за 2022 год снизилась на 555 тысяч человек, без учёта информации по новым российским регионам — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Социолог: на фоне снижения численности населения в РФ сильно уменьшилось число умерших

Эксперт обратил внимание на данные Росстата о числе родившихся и умерших, браков и разводов за период с января по ноябрь 2022 г., поскольку соответствующая статистика за декабрь ещё не опубликована. Он полагает, что за весь прошлый год сокращение численности населения за счёт естественной убыли (за 11 месяцев число родившихся было на 543 тысячи меньше числа умерших) составит около 650 тысяч человек. Прирост за счет миграции несколько замедлил уменьшение численности населения, но компенсировал лишь небольшую часть естественной убыли.

Синельников отметил, что за прошлый год в России было зафиксировано
сравнительно небольшое снижение числа родившихся - на 87 тысяч, то есть на 6%. Число умерших россиян тоже уменьшилось, причем в гораздо большей степени.

"Число умерших в 2021 году оно было очень большим из-за пандемии ковида. В 2022 году пандемия пошла на убыль и число умерших, конечно, уменьшилось почти на полмиллиона, а в процентах — на 22%. Средняя продолжительность жизни, по предварительной оценке, увеличилось почти на 2,5 года — это хороший результат", — рассказал Синельников.

В текущей демографической динамике социолог обратил внимание на такой
положительный момент, как увеличившееся количество браков — 974 тысячи
браков, заключённых с января по ноябрь 2022 года, против 860 тысяч за те же месяцы 2022 года. Это весьма значительный подъем, примерно на 13%.
В то же время выросло и количество разводов, но, по сравнению с числом браков, в меньшей степени, - на 36 тысяч (или на 6 %).

"В прошлые годы статистика показывала, что если в каком-то году
уменьшается число браков, то в следующем году уменьшается число новорожденных. Если увеличивается число браков, то в следующем году больше будет новорожденных. Но в наше время я не вполне уверен, что эта закономерность будет действовать", — заключил Синельников.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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