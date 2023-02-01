Футболист Кокорин убеждён, что "каждый нормальный мужчина" должен отсидеть в тюрьме, чтобы "прочувствовать"

Футболист Александр Кокорин порекомендовал российским мужчинам приобрести опыт отсидки в тюрьме.

Спортсмена назвал свой почти годовалый тюремный срок "хорошей школой". Он отметил, что нисколько не жалеет о свое отсидке. Кокорин объяснил, что не стал бы откупаться от тюрьмыц, даже если бы у него была такая опция.

"Каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать", — сказал футболист в интервью YouTube-каналу "Суперлига".

Кокорин назвал пребывание в тюрьме лайфхаком для парней, "которые поплыли". Лучшим лекарством он считает пару месяцев в СИЗО.

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