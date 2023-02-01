В Хакасии за январь 2023 года жители отдали мошенникам более 19 млн рублей

За январь 2023 года жители Хакасии потеряли 19 миллионов 765 тысяч рублей из-за мошенников. Об этом сообщает издание newkhakasiya.online.

Отмечается, что в первый месяц наступившего года мошенники 119 раз обманули граждан республики. Больше всего случаев потери денег в Абакане, там совершено 69 преступлений и похищено 10 миллионов рублей.

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