Опрос: 43 процента женатых мужчин России готовы уйти в декрет вместо своих супругов

Социологическое исследование показало, что каждый второй женатый россиянин готов уйти в декретный отпуск вместо своей жены. Их количество за два года выросло.

Проведённый исследовательским центром портала SuperJob. ru социологический опрос продемонстрировал любопытные настроения среди российских мужчин. 43 процента из них согласились бы вместо своей супруги отправиться в отпуск по уходу за ребёнком. Из этого количества 27 процентов однозначно готовы воспользоваться правом на декретный отпуск, и ещё 16% уйдут в декрет с высокой степенью вероятности.

В 2020 году 39 процентов мужчин готовы были отправиться в декретные отпуска и взять на себя заботу о маленьком ребёнке, теперь это количество выросло. При этом 57 процентов мужчин пока не готовы уходить в декрет. Из них 34 процента абсолютно исключают для себя эту возможность, а 23 процента скорее всего не согласились бы заменить жену в декретном отпуске.

Опрос проводился с 9 по 31 января этого года, в нём приняли участие 1 600 представителей сильного пола, состоящих в официальном браке и уже планирующих прибавление в семье, а также имеющих работу. Он охватил 357 российских населённых пунктов.

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