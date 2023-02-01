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Опрос: 43 процента женатых мужчин России готовы уйти в декрет вместо своих супругов

Общество

Социологическое исследование показало, что каждый второй женатый россиянин готов уйти в декретный отпуск вместо своей жены. Их количество за два года выросло.

Опрос: 43 процента женатых мужчин России готовы уйти в декрет вместо своих супругов

Проведённый исследовательским центром портала SuperJob. ru социологический опрос продемонстрировал любопытные настроения среди российских мужчин. 43 процента из них согласились бы вместо своей супруги отправиться в отпуск по уходу за ребёнком. Из этого количества 27 процентов однозначно готовы воспользоваться правом на декретный отпуск, и ещё 16% уйдут в декрет с высокой степенью вероятности.

В 2020 году 39 процентов мужчин готовы были отправиться в декретные отпуска и взять на себя заботу о маленьком ребёнке, теперь это количество выросло. При этом 57 процентов мужчин пока не готовы уходить в декрет. Из них 34 процента абсолютно исключают для себя эту возможность, а 23 процента скорее всего не согласились бы заменить жену в декретном отпуске.

Опрос проводился с 9 по 31 января этого года, в нём приняли участие 1 600 представителей сильного пола, состоящих в официальном браке и уже планирующих прибавление в семье, а также имеющих работу. Он охватил 357 российских населённых пунктов.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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