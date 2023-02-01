На Красной площади задержали американку, выгуливавшую теленка

В Москве полицейские задержали американку, выгуливавшую теленка на Красной площади. На нее составили два протокола. Один из них — о сопротивлении полиции. Сейчас документы уже переданы в Тверской суд Москвы для рассмотрения по существу. Эту информацию подтвердили в пресс-службе суда.

Накануне днем в самом центре столицы гражданка США выгуливала теленка. В чем был смысл подобных действий, пока не сообщается. Женщину задержали полицейские, однако она оказала сопротивление.

Американке выписали протокол по статье о нарушении "установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Также ей придется ответить перед законом за сопротивление сотрудникам полиции.

Ранее Рravda.Ru писала, что Макрон прогулялся по Красной площади и раззадорил россиян.

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