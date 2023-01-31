Брат Ельцина заявил, что первый президент РФ не виноват в украинском конфликте

Двоюродный брат Ельцина Станислав Глебов заявил, что Борис невиновен в украинском конфликте.

Борис Ельцин родился в селе Бутка Свердловской области. Там до сих пор проживает его двоюродный брат Станислав Глебов. По его словам, Ельцин был обычным "человечком", который жаждал власти. Первый президент РФ был коммунистом и верил в идею Советского Союза. Однако в зрелые годы всё изменилось.

Глебов также рассказал, что сейчас односельчане ненавидят его.

"Если вижу кого, даже не здороваются со мной. Потому что у нас разные политические взгляды", — рассказал Глебов журналистам "МК".

Глебов уверен, что Ельцин невиновен в том, что сейчас происходит в мире. По его словам, брат верил, что все советские республики будут жить дружно.

"Но он ошибался. Он ведь всю свою жизнь ошибался!" — заявил Глебов.

По мнению Глебова, Борис Ельцин был "властолюбцем", а демократом стал "по иронии судьбы".

"Власть — она же портит человека, ломает его и искажает человеческую сущность. И Борис, придя к власти, изменился. Он же, повторюсь, никакой не демократ был. Просто произошла ирония судьбы, что Борис Николаевич стал демократом.

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