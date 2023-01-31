Юрист Зуй: Роструд напомнил, что на работе штрафовать нельзя

В Роструде напомнили о том, что работодатели не имеют право штрафовать сотрудников на рабочих местах в компании. Нарушение на производстве прокомментировала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" адвокат Ирина Зуй.

Правозащитница уточнила, что существует всего три вида дисциплинарного взыскания — замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. А штраф — незаконная мера наказания на работе.

"На самом деле, норма о запрете штрафов зрела уже давно. Дело в том, что в трудовом законодательстве нет такого понятия дисциплинарного взыскания, как штраф. Ранее такая мера на работе была незаконной, но тем не менее, это имело место быть", — объяснила эксперт.

В федеральной службе уточнили, что к отдельным категориям работников применяются другие дисциплинарные взыскания: строгий выговор, предупреждение, предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в классном чине и другие. Это относится к сотрудникам Следственного комитета, прокуратуры, госслужащим и ряду других работников.

"Роструд ещё раз обратил внимание и напомнил работодателям о необходимости соблюдать Трудовой кодекс. Безусловно, такая норма правильная. Но нужно было это делать раньше", — добавила Зуй.

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