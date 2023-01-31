Гражданину Великобритании будет предъявлено обвинение за два случая "сексуальных атак" на авиабазе Королевских ВВС в Оксфордшире. Данные нападения мужчина совершил в прошлом году, пишет EADaily.
58-летний Дуглас Варни из Картертона (город в округе Западный Оксфордшир в английском графстве Оксфордшир) обвиняется в сексуальном насилии и должен предстать перед судом. Преступления были совершены на территории крупнейшей британской авиабазы Brize Norton, которая находится в 120 километрах к север-западу от Лондона. О том, в отношении кого совершены "сексуальные атаки", не уточняется.
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