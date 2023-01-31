Жена добровольца СВО из Башкирии выступила с жалобой: меры поддержки приходится выбивать "с боем"

Супруга военнослужащего СВО из Башкирии, записавшегося на фронт добровольцем, рассказала, как непросто добиться от властей полагающихся мер поддержки.

Женщина пожаловалась на то, что сталкивается с бюрократической волокитой при попытках получить помощь, обещанную властями. Она возмущена тем, что меры поддержки семьям военнослужащих, отправившихся на СВО добровольцами, получить непросто. Свои претензии она высказала на странице главы Башкирии Радия Хабирова.

Ранее журналистка Анастасия Кашеварова перечислила проблемы мобилизованных на СВО военнослужащих.

Супруга добровольца недовольна тем, что ей отказывают в выплате "универсального пособия". Жена бойца СВО объяснила, что место в детском саду для ребёнка получила "с боем".

"Из каждого утюга, наверно, рассказываете о помощи! Эко-сити месяц рассматривают справку, тоже очень заняты. Почему каждую меру поддержки надо выбивать?" — цитирует слова женщины mkset.ru.

Власти Башкирии отреагировали на жалобы женщины, пообещав запросить информацию у профильных ведомств.

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