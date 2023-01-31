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Телеконференция "Здоровье и диетология-2023": москвички, южанки и сибирячки полнеют после 40 лет

Общество

Участники телеконференции "Здоровье и диетология-2023" озвучили исчерпывающий ответ на вопрос: почему в ряде регионов РФ женщины старше 40 лет толстеют и превращаются "в квашни, бочки и кубы".

Телеконференция "Здоровье и диетология-2023": москвички, южанки и сибирячки полнеют после 40 лет

Согласно данным медиков и учёных, такая проблема остро стоит у жительниц:

  • юга России — в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Крыму, на экс-Украине;
  • Сибири;
  • Приволжского федерального округа (ПФО);
  • Центрального федерального округа (ЦФО).

Объяснения, которые дают женщины, в основном крутятся вокруг иронии по этому поводу:

"Хорошего человека должно быть много".

"Толстый человек — добрый и хозяйственный".

"Есть за что подержаться".

Таковы данные анонимного опроса, который проводился в 31 регионе, выборка — 9700 человек.

Если же говорить о более-менее серьёзных причинах полноты, женщины чаще всего "кивают" на:

  • диабет,
  • прошедшие роды,
  • гормональный сбой,
  • сытное, но дешёвое питание,
  • "конституцию тела, предрасположенность и наследственность",
  • "широкую кость",
  • то, что "хочется и люблю поесть",
  • недостаток времени и денег на спорт и нагрузки,
  • то, что занимаются детьми и им "некогда" сбрасывать вес,
  • замужество и рождение детей: "программу выполнила, можно больше не следить за собой".

"Сверх сытости"

Но у врачей по этому поводу другое мнение: ожирение наступает тогда, когда человек либо откровенно переедает, либо когда ест то же и столько же, сколько до климакса, но без сжигания калорий.

Ещё, как отмечают специалисты, на наш рацион влияет "эхо войны" и голодных времён, после которых бабушки-дедушки и папы-мамы кормят всех "сверх сытости". И даже древнерусская привычка есть всё с мучным (некоторые и сейчас едят макароны с хлебом!)

Лишний вес и неприятная полнота у женщин старше 40 лет "растут", когда наступает гормональный сбой и наблюдается повышение уровня кортизола.

"В результате при отсутствии спортивных или физических нагрузок (которые наши предки получали на заводах и в поле безо всякого фитнеса), а также при отсутствии ежедневного жаркого секса россиянки (да и не только они) рано или поздно сталкиваются с такой проблемой", — отмечают диетологи.

Легла и "не трогайте меня"

При этом привычка готовить дешёвые и вредные продукты — сосиски, макароны, пельмени, бутерброды, жирное мясо, всё с майонезом, маслом, закусывая мучным, и т. п. — моментально отражается на весе, складках на животе и "рыхлом" теле.

"Домохозяйкам сложнее поддерживать режим разумной нагрузки, хотя занятость по дому и с детьми может быть тяжелым трудом. С возрастом дают о себе знать сердечно-сосудистые заболевания, болезни суставов, что препятствует занятиям спортом. Общение сводится к Интернету, а любой "живой" контакт заканчивается в кафе, ресторане или дома за столом. А ещё бывает привычка "умоталась, скушала котлеток с картофаном, выпила для расслабления пиво и легла "не трогайте меня", — делятся медики.

Мужчины требуют превращения "в нормальных женственных женщин"

При этом необременённые самокритикой российские мужчины имеют по этому поводу претензии: они требуют, чтобы их супруги и партнёрши превратились "в нормальных женственных женщин".

"Конечно, женщина не обязана заниматься своей внешностью и здоровьем, и вообще ничего никому не должна. Можно быть счастливой с будто пропитым отечным лицом и лишними килограммами, силком заставляя мужей "любить, что есть", — отвечали мужчины.

"Обидно, когда взятая замуж Дюймовочка превращается в "стокилограммовочку" — и не в приятную "пышечку", а в тучу "с тремя складками, опавшей грудью, удерживаемой бюстгальтером парашютного размера", — написали россияне в таком же анонимном опросе.

Кстати, при этом мужчины (которые сами не поголовно Аполлоны) называли самые главные причины разводов и измен в отношениях или браке — это "пополнела", "обабилась", "стала коровой", "заросла целлюлитом, складки на животе бесят".

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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