АФК "Система" РФ создала компанию для ввоза в Россию электроники

Инвестиционный холдинг АФК "Система", владеющий оператором МТС в России, анонсировал создание мощного дистрибьютора электроники и мелкой бытовой техники. Он получил название "Гуру Электроникс", пишет EADaily.

Цель компании — оптовые закупки бытовой электроники: смартфонов, планшетов, аудиоколонок, мелкой техники. Представитель холдинга Сергей Копытов отмечает, что данные товары будут представлены в розничных сетях и магазинах.

Отмечается, что новая компания создана "под эгидой именно АФК "Система" для беспрепятственной работы. К примеру, оператор МТС сможет легко вступать во взаимодействие с "Гуру Электроникс".

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