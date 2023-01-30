В Красноярске открылась турецкая кофейня

Кофейня "Турка" открылась в центре Красноярска. В заведении готовят блюда восточной кухни, сообщает издание prmira.ru.

В меню входят супы, салаты, фирменные лепёшки, пиде с разными начинками и турецкий десерт. Также посетителям подают чай, кофе, лимонад, свежие соки и молочные коктейли.

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