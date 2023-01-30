Жители Казани заметили на озере Кабан большого бобра

На озере Средний Кабан в Казани обнаружен большой бобёр. Об этом сообщает inkazan.ru.

Источник издания описывает зверя "огромных размеров". Отмечается, что чаще бобра наблюдают пассажиры троллейбуса № 6, маршрут которого пролегает через место его обитания. Неизвестно, живёт ли он один или их несколько.





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