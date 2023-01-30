Из-за нарушений в аэропорту Оренбурга могли возникнуть ЧП

В ходе проверки представителями Оренбургской транспортной прокуратуры в аэропорту города были выявлены нарушения.

Как пишет 56orb.ru, в ходе строительно-монтажных работ осенью 2022 года на территории аэропорта были повреждены кабели связи, что негативно повлияло на работу телефонного, светосигнального и метеорологического оборудования. Но по счастливой случайности, это не сказалось на функционировании аэропорта, хотя могло бы.

"Транспортным прокурором директору юридического лица внесено представление. Кроме того, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.5 КоАП РФ (нарушение правил охраны линий или сооружений связи)", — сообщили в транспортной прокуратуре.

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