В минторговли Удмуртии рабочее утро начинается с зарядки

В минторговли Удмуртии рабочее утро начинается с зарядки. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв.

Лашкарёв поделился видео, на котором госслужащие выполняют утреннюю зарядку. Он отметил, что гимнастика даёт заряд эндорфинов на целый день. По словам Лашкарёва, гимнастика полезна не только для здоровья, но и укрепляет командный дух.

В комментариях жители республики вспомнили, что производственная гимнастика была популярна в советское время, сообщает udm-info.ru. Некоторые госслужащие рассказали, что физкультурные пятиминутки внедряют в госорганах и в нынешнее время.

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