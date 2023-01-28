Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Депутат Морозов: после удара ВСУ по Новоайдару нужно уничтожить политическое руководство Украины
Соловьёв прибыл на Украину и запечатлел себя у дорожного указателя "на Киев"
В Польше беженец с Украины откусил ухо у женщины и угнал её машину
CN: план США в том, чтобы вынудить Россию нанести удар по НАТО
RTP: Адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО готово к прямой военной конфронтации с РФ
Спикер ВВС Украины Игнат заявил о необходимости как минимум пяти бригад истребителей
Колонна украинской техники ВСУ сожжена огнём армии России у Кременной
Сладков: жители оставленных РФ территорий Запорожья и Херсонщины воюют против России
Марочко заявил, что к удару ВСУ по больнице в Новоайдаре ЛНР привлекались наёмники НАТО

Арестович раскритиковал запрет русского языка в Киево-Могилянской академии: нарушение Конституции

Общество

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что запрет русского языка в Киево-Могилянской академии нарушает Конституцию. Кроме того, это противоречит десятку нормативных актов международно права, включая ЕС.

Арестович раскритиковал запрет русского языка в Киево-Могилянской академии: нарушение Конституции

"Я, в принципе, ярый сторонник академической свободы университетов. Единственный вопрос — а что делать, когда эта свобода нарушает Конституцию Украины, а именно — статью 10 и десяток нормативных актов международного права, включая законы ЕС, куда мы так стремимся. Про этику я уже умолчу, пожалуй, эта университетская дисциплина Могилянку (Киево-Могилянскую академию) не заинтересовала", — написал он в своём Telegram-канале.

Киево-Могилянская академия является одной из старейших учебных заведений на Украине, которая была основана в 1615 году. Данное заведение считается самым крупным и одним из самых престижных вузов страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Царёв: ВСУ могут накрыть ракетами весь российский юг

Киев будет наносить ракетные удары по Крыму и атаковать дронами Москву.

Царёв: ВСУ могут накрыть ракетами весь российский юг
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что думает о войне Германии с Россией
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что думает о войне Германии с Россией
В Сети появилось видео первой танковой дуэли между Т-80БВ и Abrams
РИА Новости: вторая Украина — НАТО открывает новый фронт против России в Молдавии
Знак зодиака 28 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
Комбат Ходаковский назвал "Куликовым полем" боевые действия за Угледар
RV: из Соледара следуют колонны грузовиков с телами погибших боевиков ВС Украины
Морпехи 40-й бригады ТОФ ВМФ взяли в плен группу бойцов ВСУ под Угледаром
Морпехи 40-й бригады ТОФ ВМФ взяли в плен группу бойцов ВСУ под Угледаром
Последние материалы
Колонна украинской техники ВСУ сожжена огнём армии России у Кременной
Сладков: жители оставленных РФ территорий Запорожья и Херсонщины воюют против России
Марочко заявил, что к удару ВСУ по больнице в Новоайдаре ЛНР привлекались наёмники НАТО
В Сети появилось видео атаки российских морпехов на позиции ВСУ под Угледаром
Медведев назвал главу МИД ФРГ Бербок дурой за слова о войне Германии с Россией
В Сети появилось видео с камер ликвидированных членов батальона "Кракен"*: расстреливали своих
Британский полковник Кемп: после российского удара Зеленский окажется между двух огней
"Не чистят тротуары, не вывозят снег": эксперт назвал главные проблемы Петербурга на фоне прямой линии Беглова
Exxpress: в ФРГ призвали к отставке главу МИД Бербок за слова о войне Германии с Россией
Эксперт Альберт Гималетдинов: ВС Украины столкнутся с трудностями при использовании западных танков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников