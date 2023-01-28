Арестович раскритиковал запрет русского языка в Киево-Могилянской академии: нарушение Конституции

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что запрет русского языка в Киево-Могилянской академии нарушает Конституцию. Кроме того, это противоречит десятку нормативных актов международно права, включая ЕС.

"Я, в принципе, ярый сторонник академической свободы университетов. Единственный вопрос — а что делать, когда эта свобода нарушает Конституцию Украины, а именно — статью 10 и десяток нормативных актов международного права, включая законы ЕС, куда мы так стремимся. Про этику я уже умолчу, пожалуй, эта университетская дисциплина Могилянку (Киево-Могилянскую академию) не заинтересовала", — написал он в своём Telegram-канале.

Киево-Могилянская академия является одной из старейших учебных заведений на Украине, которая была основана в 1615 году. Данное заведение считается самым крупным и одним из самых престижных вузов страны.

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