Соловьёв прибыл на Украину и запечатлел себя у дорожного указателя "на Киев"

Телеведущий Владимир Соловьёв в камуфляже и бронежилете сфотографировался у дорожного указателя с надписью — Киев.

На снимке Соловьёв стоит на фоне бесснежного пейзажа, за его спиной — указатель трассы М-14. Это украинская международная автомагистраль, соединяющая Одессу с российской границей к востоку от Мариуполя.

"Клёвое фото. Как раз из той серии, что провоцирует у врагов неконтролируемый самовывод на околоземную орбиту", — гласит подпись к фото.

В украинских пабликах бурно отреагировали на приезд российского журналиста.

"Тем временем Соловьёв шатается где-то по территории Украины. Вот он, шанс! Спасибо, что приехал", — грозят телеведущему украинцы.

Ранее сообщалось, что писатель Захар Прилепин заключил контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО на Украине.

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