Бойцы ВС РФ просят создать центры начальной военной подготовки для детей

Российские бойцы ВС РФ из Нижнего Тагила, которые участвуют в спецоперации, обратились с просьбой создать центры начальной военной подготовки для детей к главе города Владиславу Пинаеву.

По мнению российских бойцов, такие центры в текущих реалиях просто необходимы.

"Обращаемся к вам как к главе города, отцу детей и, безусловно, защитнику Отечества, и просим принять активное участие в создании центра начальной военной подготовки для обучения и воспитания подрастающих защитников Отечества. Уверены, данное учреждение позволит не только воспитать настоящих мужчин, патриотов, но и спасти многие жизни", — цитирует обращение российских военных tagilcity.ru.

Издание уточнило, что градоначальник уже получил обращение и в ближайшее время мэр и инициативная группа проведут личную встречу.

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