Петербуржцы возмущены показом фильма "Блокадный дневник"

В Санкт-Петербурге сегодня отмечают один из самых значимых для города праздников — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Однако не все горожане могут спокойно смотреть на то, как этот праздник ознаменован в эфирах федеральных каналов.

Нам стало известно, что ряд пожилых жителей города возмущен анонсированным сегодня показом фильма "Блокадный дневник" на телеканале "Культура" и уже написали жалобы руководству ВГТРК.

Эта картина, снятая в 2020 году, показывает блокадников настоящими зомби, бьющимися за корку хлеба. Абсолютная чернуха в стиле хорора.

На кино потратили 65 миллионов рублей, государственных, естественно, и после его премьеры в итоге разразился небывалый скандал. Дошло даже до идей об уголовном деле на режиссера.

Теперь же, когда все поутихло, ВГТРК вновь решило, что картину можно пропихнуть в эфир.

Надеемся, что возмущение жителей города Героя не останется незамеченным и менеджеры телевизионного холдинга сумеют найти более достойный способ поздравить блокадников с этим великим праздником!