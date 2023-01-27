Нейросети могут освежить воображение современного художника, но не заменят его собственную кисть. Об этом заявила ростовская художница Лиза Демиденкова. По её словам, главное в нейросетях — чёткая формулировка мысли и точное описание, однако искусство заключается в другом.
"Всегда должно быть что-то от художника", — отметила девушка в беседе с rostovgazeta.ru.
Искусственный интеллект помогает современным художникам создавать неповторимые элементы, поскольку даже профессионалы не могут избежать клише, рисуя кистью, указала Демиденкова.
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