Ростовская художница заявила, что не считает картины нейросетей искусством

Нейросети могут освежить воображение современного художника, но не заменят его собственную кисть. Об этом заявила ростовская художница Лиза Демиденкова. По её словам, главное в нейросетях — чёткая формулировка мысли и точное описание, однако искусство заключается в другом.

"Всегда должно быть что-то от художника", — отметила девушка в беседе с rostovgazeta.ru.

Искусственный интеллект помогает современным художникам создавать неповторимые элементы, поскольку даже профессионалы не могут избежать клише, рисуя кистью, указала Демиденкова.

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