Московский суд приговорил схиигумена Сергия к 7 годам лишения свободы за разжигание вражды

Суд в Москве вынес вердикт в отношении бывшего схиигумена Сергия (настоящее имя — Николай Романов). Его признали виновным в разжигании ненависти и вражды.

Доказательства виновности схиигумена стали видеозаписи, на которых бывший руководитель Среднеуральского женского монастыря высказывал призывы, направленные против иудеев и мусульман.

В 2021 году Сергий получил 3,5 года лишения свободы за нарушение права на свободу вероисповедания. К этому сроку прибавили запрашиваемые гособвинением 5,5 лет колонии.

Как сообщает издание newizv.ru, схиигумен Сергий получил широкую известность после своих проповедей о "псевдопандемии". Он заявлял, что коронавирус является выдумкой, направленной на то, чтобы "чипировать" население.

Его обвинили в захвате Среднеуральского женского монастыря, где он, по версии следствия, призывал монахинь к самоубийству. Сергия лишили сана и отлучили от церкви.

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