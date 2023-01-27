Финалист "Битвы экстрасенсов" Рзаев заявил, что скоро в судьбе Зеленского случится поворот

Финалист программы "Битва экстрасенсов" Зираддин Рзаев спрогнозировал поворот в судьбе Владимира Зеленского. Киевского лидера ждёт страшная расплата.

Рзаев отметил, что президент Украины не думает заканчивать конфликт и отвергает любые возможности мирных переговоров.

"Зеленского ждёт судьба Саакашвили. Пусть молится, чтобы хуже не было. У него два выхода: попадёт в тюрьму или же умрёт молодым. В том, что Зеленского ждет печальная участь, ничего удивительного нет. За все свои деяния на этой земле нужно платить", — сказал экстрасенс корреспондентам "МК".

По его мнению, киевский лидер намеренно затягивает конфликт, так как это приносит деньги. Однако в ближайшее время будут изменения: произойдёт крутой поворот в его судьбе. Рзаев подчеркнул, что Зеленский повёл Украину в неверном направлении.

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