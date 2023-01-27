Флорист: альстромерия и диантус — самые стойкие цветы для подарка на 14 февраля

Флорист Ольга Салимова перечислила в интервью Pravda.Ru самые стойкие цветы для подарка любимой девушке или супруге на День святого Валентина.

По её словам, красивый букет можно сформировать из альстромерии. Как пояснила эксперт, эти цветы являются очень стойкими и напоминают воздушные облака.

"Они действительно долго стоят, неделю точно. Иногда даже больше. Также сейчас актуальны и модны амариллисы, букет из них держится порядка семи дней, цветы раскрываются объёмно и красиво. Кроме того, диантусы являются очень стойкими, это беспроигрышный вариант", — сказала Салимова.

Специалист добавила, что ещё одним необычным подарком для женщины станут нежные анемоны. В приближении весны становятся популярными сборные букеты с использованием цветущих веточек или спиреи, уточнила флорист. При покупке монобукетов она порекомендовала присмотреться к ранункулюсам и кустовым пионовидным розам.

Салимова дала несколько советов по уходу за цветами:

Подрезать каждый день;

Менять воду;

Не размещать букеты возле отопительных приборов, на сквозняке и рядом с фруктами.