Психолог рассказала, как телефон или планшет помогает ребёнку развивать внимание и память

Психолог Дарья Дроженко в беседе с Pravda.Ru объяснила родителям, как как сделать гаджеты полезными для ребёнка.

Психолог отметила, что многие дети с лёгкостью управляют гаджетами, даже если ещё не умеют ни читать, ни писать. Она считает это нормальным.

"Здесь самое важное — родителям, как более опытным в вопросах жизни, не отобрать телефон или планшет, а сделать его своим союзником в вопросах обучения, воспитания, досуга ребёнка и его общения с другими людьми", — объяснила специалист.

Дроженко отметила, что телефон может стать помощником в процессе создания поделок, готовки по рецептам, что, по её мнению, способствует сплочению семьи, развивает у ребёнка усидчивость, мелкую моторику и интерес к разным сферам жизни.

"Сын или дочь также могут смотреть научные фильмы на телефоне или планшете (здесь родители должны помочь подобрать фильм в соответствии с возрастом)", — сказала эксперт.

Психолог советует установить на телефоне приложения для развития внимания, памяти, навыков чтения или счета.

"При этом и родителям, и ребенку важно знать и помнить, что гаджет не заменяет жизнь, отдых, досуг и общение! Эту мысль родители могут донести через диалог, например, узнать у ребёнка, как он считает, в каких ситуациях гаджет помогает, при этом не подсказывать ответы, а лишь задавать наводящие вопросы при необходимости", — объяснила Дроженко.

Она подчеркнула, что телефоны иногда могут мешать, заменяя прогулки, встречу с друзьями и другие приятные моменты жизни.

"Также родителям важно не просто отдавать телефон в руки малыша, чтобы он отвлёкся, а показывать, какие другие возможности он даёт. Именно тогда гаджеты будут способствовать развитию ребёнка", — объяснила специалист.

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