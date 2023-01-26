Артемий Лебедев выразил возмущение давлением США на Германию по поводу танков

По словам дизайнера Артемия Лебедева, его "просто бесит" давление, которое оказывают США на Германию, желая убедить её согласиться на отправку танков Украине.

"Больше всего на свете меня бесит то, как Америка давит на Германию в вопросе поставки на Украину танков", — сказал Лебедев в стриме RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу".

Дизайнер подчеркнул, что в данном случае Вашингтон ведёт себя "возмутительно".

Лебедев считает, что Германия в истории с танками пострадала больше всех. Дизайнер считает, что ФРГ больше других помогала Киеву, но при этом благодарности "получила меньше всего".

25 января Берлин уведомил, что собирается отправить Киеву 14 танков Leopard 2A6, находящихся сейчас на вооружении бундесвера.

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