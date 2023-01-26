В Приморье создаётся морской порт "Аврова" с общим объёмом инвестиций 200 млрд рублей

В Приморье создаётся морской порт "Аврора". Он является приоритетным инвестиционным проектом развития в Приморском крае. Общий объём вложений в него составит 200 млрд рублей. При его строительстве будут применяться современными и безопасные методы с использованием новейших технологий для охраны воздуха, воды, земли.

С началом работы проекта создадут свыше тысяч рабочих мест. Это позволит трудоустроиться жителям Фокино и Дуная и ближайших населённых пунктов.

Порт создаётся в Приморье рядом с посёлком Дунай. Благодаря "Авроре" в школах населённого пункта появилось спортивное оборудование для сдачи норм ГТО, подарена 10-метровая ёлка жителям.

"Совсем недавно мы оказали поддержку воспитанникам детского социального центра и помогли им принять участие в Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология — дело каждого". Команда, которой мы помогали, получила особый приз от Росприроднадзора, а также грамоты и благодарности за участие и неравнодушие к окружающему миру", — цитирует zr.media слова сотрудников компании.

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