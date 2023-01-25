Заведующий кафедрой ботаники и экологии биологического факультета Донецкого национального университета Андрей Сафонов убеждён, что Русский мир создают сами люди, которые стремятся к этому на генетическом уровне.

"Меня ни как биолога, ни как гражданина никто до сих пор, так и не спросил: что такое РУССКИЙ МИР? Есть ли научная версия? Как объяснить это понятие? Ни лозунгами, ни эмоциями, ни даже публикациями, а вещественными процессами. Доказуемо ли это понятие на уровне материи? Так вот, по моему большому убеждению, конечно, ДА! Я уже рассказывал о хромосомах. Есть много того, что формирует историческую память на молекулярном уровне", — приводят его слова argumenti.ru.