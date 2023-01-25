Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Маляр: армия России усиливает давление на Бахмутском и Угледарском направлениях
Иван Ургант отменил ближайший концерт в Москве: Артист призвал не поддаваться панике
Валерия рассказала о последнем желании тяжелобольного Иосифа Пригожина
Мать двоих детей объявила голодовку в Челябинске из-за отсутствия горячей воды в доме
Новосибирские инженеры собрали подводный дрон для поиска утонувших людей
Обращение Всероссийского атамана в связи с годовщиной Дня памяти жертв расказачивания
Байден не считает, что Запад угрожает России, поддерживая Украину
Рогов: в Запорожской области уничтожено командование 128-й бригады ВСУ
Кива: Украина будет стёрта с лица земли

Сафонов: Русский мир состоит из осознанных победителей по генетике

Общество

Заведующий кафедрой ботаники и экологии биологического факультета Донецкого национального университета Андрей Сафонов убеждён, что Русский мир создают сами люди, которые стремятся к этому на генетическом уровне.

"Меня ни как биолога, ни как гражданина никто до сих пор, так и не спросил: что такое РУССКИЙ МИР? Есть ли научная версия? Как объяснить это понятие? Ни лозунгами, ни эмоциями, ни даже публикациями, а вещественными процессами. Доказуемо ли это понятие на уровне материи? Так вот, по моему большому убеждению, конечно, ДА! Я уже рассказывал о хромосомах. Есть много того, что формирует историческую память на молекулярном уровне", — приводят его слова argumenti.ru.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Бойцы ЛНР незаметно подобрались к укреплениям ВСУ и уничтожили боевиков

Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.

Бойцы ЛНР незаметно подобрались к укреплениям ВСУ и уничтожили боевиков
Военным ВС РФ приходится ночевать в одном доме с боевиками ВСУ в Артёмовске
Военным ВС РФ приходится ночевать в одном доме с боевиками ВСУ в Артёмовске
РИА Новости: Германия сделала свой выбор, но её не жалко
Ходаковский заявил, что войска ВС РФ начали наступление на Угледарском направлении
Россия стала как США, где молодые люди убивают для развлечения Сергей Лебедев Знак зодиака 25 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Шведская БМП пробьёт броню любого российского танка Андрей Николаев
Разведчик из США Риттер: мир должен быть благодарен Путину
Обращение Зеленского показали жителям Крыма и Белгорода по центральным телеканалам
Переодетые в российскую форму диверсанты ВСУ попали в плен под Донецком
Переодетые в российскую форму диверсанты ВСУ попали в плен под Донецком
Последние материалы
Сафонов: Русский мир состоит из осознанных победителей по генетике
Валерия рассказала о последнем желании тяжелобольного Иосифа Пригожина
Мать двоих детей объявила голодовку в Челябинске из-за отсутствия горячей воды в доме
Новосибирские инженеры собрали подводный дрон для поиска утонувших людей
Обращение Всероссийского атамана в связи с годовщиной Дня памяти жертв расказачивания
Байден не считает, что Запад угрожает России, поддерживая Украину
Рогов: в Запорожской области уничтожено командование 128-й бригады ВСУ
Кива: Украина будет стёрта с лица земли
Baijiahao: Россия нашла нового партнёра, Европа может только беспомощно наблюдать
Байден: США передадут Украине 31 танк M1 Abrams и сотни единиц другой бронетехники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников