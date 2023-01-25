Специалист: аккумуляторы в смартфонах могут воспламеняться по нескольким причинам

Аккумуляторы в смартфонах могут вздуваться, взрываться и воспламеняться. Причин этому может быть несколько, сообщил специалист по гаджетам, преподаватель в Московской школе программистов Кирилл Ситнов.

Батарея может быть изношена, что приводит к разгерметизации и, как следствие, к воспламенению, сообщает Газета.Ru

"Производителем не было заложено пространство в качестве буфера на случай незначительного увеличения размеров в результате испарения электролита во время зарядки. Корпус аккумулятора может лопнуть, а в результате химической реакции с воздухом химические реактивы могут воспламениться", — пояснил Ситнов.

Помимо этого, причиной возгорания может быть и деформация смартфона или его аккумулятора.

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