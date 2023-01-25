Шукшина упрекнула коллег, которые не поддержали её речь перед Мишустиным: Я была ошарашена

Мария Шукшина рассказала, как выступила перед премьер-министром Михаилом Мишустиным с критической речью, надеясь на поддержку коллег.

Шукшина вспомнила, как получала медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Она воспользовалась моментом и произнесла речь, которую многие назвали смелой.

Ранее Мария Шукшина пожаловалась, что за матерную брань её забанили в официальном сообществе "ВК" Министерства просвещения.

Актриса рассказала о "вирусе бескультурья", который угрожает стране. Она назвала всё происходящее в культурном пространстве России "социальным экспериментом по расчеловечиванию".

Заслуженная артистка России призналась, что надеялась на поддержку коллег, однако этого не произошло.

"С высоких трибун об этом говорить никто не осмеливался, "перемывали" на кухнях. Я думала, что раз уж такое сказанула, то остальные подтянутся, поддержат. Но нет. Вышел Стоянов и сказал что-то вроде: вы давайте, спасайте культуру, а мы пока будем народ развлекать. Я была ошарашена. Я-то ждала поддержки", — цитирует слова Шукшиной argumenti.ru.

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