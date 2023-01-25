Мать двоих детей объявила голодовку в Челябинске из-за отсутствия горячей воды в доме

В Челябинске жители двух домов, в которых год не было горячей воды, обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, сообщает kursdela.biz.

Издание пишет, что мать двоих детей объявила о начале голодовки, в случае, если администрация города не решит проблему с горячей водой.

Сегодня к ней пришли следователи и сообщили, что возбуждено уголовное дело о халатности. Изучаются жалобы, которые жильцы писали в течение года.





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