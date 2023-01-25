Историк Норин: вермахт пытался занять Воронеж целиком в годы Великой Отечественной войны

25 января 1943 года завершилась Воронежская битва, которая признана одним из самых знаковых сражений в ходе Великой Отечественной войны. Историк Евгений Норин рассказал, как это событие повлияло на исход боевых действий.

В интервью Общественной Службе Новостей он назвал Воронежскую битву очень важной и недооценённой.

"Вермахт пытался занять Воронеж целиком, активно вёл боевые действия", — отметил специалист.

По его словам, это был самый северный фланг группы, наступающей на Сталинград. Как пояснил историк, одну из армий нацистской Германии направили на Воронеж. Эта информация до сих пор остаётся малоизвестной, указал Норин.

Эксперт напомнил, что советским солдатам удалось развалить почти все группы "А" и "Б" противника. Он подчеркнул: финалом битвы за котёл под Воронежем оказался Сталинград, из которого фашисты вырывались, неся серьёзные потери.

Норин добавил, что Воронежская битва повлияла на дальнейшее продвижение советской армии, освобождение самого Воронежа и существенное смещение линии фронта на Запад.