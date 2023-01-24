Новосибирцы создали стихийный мемориал в память о подростке, погибшем от падения на него девушки с крыши

Жители Новосибирска несут цветы на улицу Орджоникидзе к месту, на котором по нелепой случайности погиб 17-летний парень.

Как напоминает Сиб.фм, шедший по улице подросток получил смертельные травмы после того, как на него с крыши дома упала 16-летняя девушка. Последняя погибла сразу, а парень скончался спустя несколько часов в реанимации больницы.

Теперь на месте гибели подростков — много живых цветов, особенно розовых гвоздик, которые жители города кладут прямо на снег. Девушка бросилась с крыши из-за личных проблем, а молодой человек стал в данном случае случайной жертвой.

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