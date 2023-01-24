Глава комитета Госдумы по транспорту объяснил поправки о бронировании дат на выезд из России

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв рассказал, кого коснутся новые правила бронировании дат на выезд из России на автотранспорте.

В Госдуме отметили, что нововведения, связанные с необходимостью бронировать даты на выезд из страны, касаются только водителей грузовиков, занимающихся международными перевозками.

Москвичёв подчеркнул, что эти правила собираются ввести на некоторых пунктах пропуска с целью ликвидации очередей.

"Чтобы он по 10-15 дней не стоял без еды, без туалета, без всего. Он заранее войдёт на Госуслуги, которые выдадут ему день, время и минуту пересечения границы", — цитирует слова Москвичёва издание "Подъём".

Представитель Госдумы подчеркнул, что легкового частного автомобиля данные поправки не касаются.

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