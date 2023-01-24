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Глава комитета Госдумы по транспорту объяснил поправки о бронировании дат на выезд из России

Общество

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв рассказал, кого коснутся новые правила бронировании дат на выезд из России на автотранспорте.

Глава комитета Госдумы по транспорту объяснил поправки о бронировании дат на выезд из России

В Госдуме отметили, что нововведения, связанные с необходимостью бронировать даты на выезд из страны, касаются только водителей грузовиков, занимающихся международными перевозками.

Москвичёв подчеркнул, что эти правила собираются ввести на некоторых пунктах пропуска с целью ликвидации очередей.

"Чтобы он по 10-15 дней не стоял без еды, без туалета, без всего. Он заранее войдёт на Госуслуги, которые выдадут ему день, время и минуту пересечения границы", — цитирует слова Москвичёва издание "Подъём".

Представитель Госдумы подчеркнул, что легкового частного автомобиля данные поправки не касаются.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил, для чего Владимир Зеленский запретил украинским чиновникам выезжать за границу.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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