Футболист Евгений Савин (aka "Красава") предстанет перед судом за дискредитацию российской армии.
Тверской суд рассмотрит дело по обвинению спортсмена в распространении сведений, дискредитирующих ВС РФ. Ему может грозить штраф в размере 50 тысяч рублей.
Савин провинился тем, что разместил в личном канале видео с негативными высказываниями украинских футболистов о СВО.
Сообщается, что Савин покинул Россию в 2022 году.
Ранее сообшалось, что жительницу Читы оштрафовали за "класс" в "Одноклассниках" под новостью о гибели российских мобилизованных.
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Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.