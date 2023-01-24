На футболиста Савина завели дело о дискредитации ВС РФ из-за видео с мнением о СВО

Футболист Евгений Савин (aka "Красава") предстанет перед судом за дискредитацию российской армии.

Тверской суд рассмотрит дело по обвинению спортсмена в распространении сведений, дискредитирующих ВС РФ. Ему может грозить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Савин провинился тем, что разместил в личном канале видео с негативными высказываниями украинских футболистов о СВО.

Сообщается, что Савин покинул Россию в 2022 году.

Ранее сообшалось, что жительницу Читы оштрафовали за "класс" в "Одноклассниках" под новостью о гибели российских мобилизованных.

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