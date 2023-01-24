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Рогов заявил, что граждане Украины не готовы бороться за независимости страны

Общество

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов прокомментировал итоги социологического исследования, проведённого группой "Рейтинг". Оно показало, что жители Украины хотели бы стать частью любого международного объединения или союза. Они даже не думают о независимости своей страны.

Больше 80% украинцев заявили о желании стать частью Евросоюза или Североатлантического альянса.

"Главное, что Польша есть во всех объединениях. Украинский режим к ней теперь приклеен и готов исполнить давнюю мечту поляков — забрать под свой контроль украинские земли", — отметил Рогов.

Эксперт подчёркивает, что население напугано СВО и готово на всё в поисках защиты.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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