Жители Омска переругались с мэрией из-за "неправильной" уборки снега

В Омске разразился спор между жителями города и администрацией. Омичи жалуются, что дорожники сгребают огромные кучи снега на обочинах, а мэрия сетует на граждан, которые эти "горки" разбрасывают обратно по проезжей части.

По словам жителей Омска, дорожники не вывозят снег, а складируют его на обочинах и тротуарах. Люди не могут пройти и вынуждены хоть как-то расчищать себе путь.

"Дорожники оставили счищенный с проезжей части сугроб на "радость" пешеходам, которым, чтобы добраться до остановки, приходится лезть через грязные глыбы. Под жалобой омичи посоветовали кинуть ещё немного снега, чтобы получилась горка. И покупать лодки, чтобы весной можно было добираться к остановке вплавь", — передаёт gorod55.ru.

В ответ администрация обвинила омичей в том, что дороги обратно заваливает снегом.

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