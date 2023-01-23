Губернатор Богомаз отчитал недовольных зарплатой водителей скорых: "А как солдаты живут!"

Губернатор Брянской области Александр Богомаз резко отреагировал на недовольство зарплатой водителей автомобилей скорой помощи.

Сотрудники скорой помощи региона обратили внимание на то, что их зарплаты составляют всего 17 тысяч рублей. Низкие зарплаты, по их словам, заставляют сотрудников экстренной медицинской службы увольняться, поэтому нагрузку распределяют на тех, кто остался.

Водители скорой помощи в Клинцах обратились к губернатору на видео и потребовали увеличить им зарплаты.

Александр Богомаз объяснил, что есть люди, которым сейчас живётся ещё хуже.

"А давайте я вам расскажу, что на границе делается, как солдаты живут!" — цитирует слова губернатора Брянской области издание "Подъём".

Ранее сообщалось, что система ПВО РФ отразила ракетный удар ВСУ по Брянской области.

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