Gazeta Wyborcza: школьники в Польше унижают и оскорбляют украинских детей

Дети украинских беженцев в Польше сталкиваются с унижениями в школе. Сверстники называют их "вонючими" и бросают хлеб на землю со словами: "Ешь, бомж". Об этом сообщили в материале Gazeta Wyborcza.

Дети одной из украинок учатся в польском городе Познань. Одноклассники преследуют переселенцев, чтобы забрать их обед и выкинуть в мусор.

"Я боюсь за своих детей", — заявила украинка.

Ситуацию в школе подтвердили и другие мамы на условиях анонимности. По словам директора общеобразовательного учреждения Урсулы Качмарек, инцидент коснулся только трёх девочек, остальные дети находятся в хороших условиях.

"Мой ребёнок больше не хочет туда ходить. Его оскорбляют за то, что он украинец. Он уже не хочет учить польский", — рассказала одна из женщин.

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