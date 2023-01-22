В Госдуме предлагают убрать из школьной программы "Архипелаг ГУЛАГ" и другие произведения

В Госдуме предлагают убрать из школьной программы "Архипелаг ГУЛАГ" и другие произведения. С такой инициативой выступил первый замглавы фракции "Единой России" Дмитрий Вяткин. По мнению депутата, произведение Солженицына и аналогичные ему "не прошли испытания временем". Поэтому их необходимо исключить из школьной программы по литературе. Как считает Вяткин, в "Архипелаге ГУЛАГ" "многие факты были высосаны из пальца, придуманы".

Заместить их можно множеством других произведений советских авторов. В качестве примера Вяткин привел "Молодую гвардию" Александра Фадеева или "Горячий снег" Юрия Бондарева.

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