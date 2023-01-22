Крутаков назвал YouTube идеологическим оружием Запада

Политолог Леонид Крутаков поддержал озвученную ранее идею о блокировке видеохостинга YouTube в России. По его словам, данный видеосервис является идеологическим оружием Запада вместе с другими платформами — в частности, соцсетями Facebook и Twitter.

Напомним, бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что в случае блокировки YouTube в России есть множество аналогов, которые могут заменить сервис. Среди них он выделил ЯRUS, "ВК" и RuTube. По мнению предпринимателя, YouTube является "информационной чумой" и контент сервиса действует против России.

"И YouTube, и Facebook, и Twitter являются идеологическим оружием, оружием мягкой силы по продвижению своей системы ценностей. Это информационное господство, которое обеспечивает возможность навязывания своей идеологии, это безусловно так. Надо думать, защищать свое информационное пространство. Китай, например, закрывает, мониторит, цензуру накладывает, отрезает. Я думаю, что это надо", — сказал эксперт в беседе с Pravda.Ru.

Ранее аналогичное мнение высказал политолог Александр Форманчук. Он отметил, что на просторах иностранных платформ можно столкнуться с враждебной пропагандой.