В Варшаве проходит митинг против втягивания Польши в конфликт на Украине

В Варшаве проходит митинг против втягивания Польши в украинский конфликт. Организатором масштабного мероприятия выступает патриотическое объединение "Соотечественники — Камрады".

Протестующие вышли на улицы польской столицы с флагами и плакатами с надписями: "Кто хочет польской крови, пошёл вон!". Активисты заявляют, что Польша выбирает мир. У многих участников плакаты на русском языке, сообщает РИА Новости.

"Польскоязычные политики и польскоязычные средства массовой информации стучатся в головы и сердца поляков с провоенной пропагандой", — заявили организаторы марша.

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