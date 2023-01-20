В Новосибирске учёный Института Российской академии наук (РАН) Александр Куликов придумал способ заставить кадило не выделять дым, сообщает издание Сиб.фм.
Кадило греет ладан за счет пропан-бутановой смеси, которая сгорает в каталитической горелке. Прибор состоит из сеток, эжектора и сопла. В эжектор подается смесь пропан-бутана с воздухом и заполняет его.
Дыма кадило не выделяет, только аромат ладана.
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