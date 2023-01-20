Охлобыстин уверен, что ядерный удар неизбежен: Я бы бахнул по Швеции

Актëр Иван Охлобыстин считает, что мир наступит только после того, как Россия нанесëт ядерный удар.

Звезда сериала "Интерны" отреагировал на поставки оружия Украине со стороны США и западных стран.

"Я так понял, что пока Россия не нанесёт ядерный удар, куда-либо, надеяться на мир смысла нет", — написал артист в своëм микроблоге.

Он выразил надежду на то, что это обойдëт стороной Украину.

"Да, нацики, антироссия, дрянь, идиотство и грязь, но…. Далёкие родственники. Я бы бахнул по Швеции. Чё они нам?!" — поделился своими желаниями Охлобыстин.

Ранее актëр Алексей Панин объяснил, что Иван Охлобысиин искренен в своих убеждениях, в то время как Оскар Кучера выступает за СВО из-за меркантильных соображений.

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